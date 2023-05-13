Salep soğanı toplayan 4 kişiye 438 bin 372 lira ceza

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Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, kaçak salep soğanı toplarken suçüstü yakalanan 4 kişiye, biyolojik çeşitliği tahrip ettikleri gerekçesiyle toplam 438 bin 372 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Arıcak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazide salep soğanı toplandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Diyarbakır'dan geldikleri belirlenen U.A., E.B., B.B. ve A.T.'yi arazide salep soğanı toplarken suçüstü yakaladı. Ele geçirilen salep soğanları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 4 kişiye biyolojik çeşitliği tahrip ettikleri gerekçesiyle toplam 438 bin 372 lira idari para cezası uygulandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-05-13 13:19:37



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