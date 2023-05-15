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Elazığ'da AK Parti 3, CHP ve MHP birer milletvekili çıkardı

DHA

Elazığ'da AK Parti 3, CHP ve MHP birer milletvekili çıkardı


Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi´nde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti 3, CHP ve MHP 1'er milletvekilliği kazandı.
430 bin 745 seçmenin bulunduğu Elazığ´da 1631 sandıkta, 378 bin 389 seçmen oy kullandı. Katılım oranının yüzde 86,05 olduğu kentteki seçimde, 364 bin 825 oy geçerli sayıldı. İl Seçim Kurulu'ndan alınan resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti yüzde 40,3 oy alarak 3 milletvekili çıkardı. CHP yüzde 20,67 oy alarak 1 milletvekili çıkarırken, MHP de yüzde 13,5 oy alarak 1 milletvekili çıkardı. Bu sonuçlara göre AK Parti´den Prof. Dr. Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, CHP´den Gürsel Erol, MHP´den ise Semih Işıkver milletvekili oldu.
AK PARTİ ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ PROF. DR. EROL KELEŞ
Erol Keleş, 1970 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. Keleş, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlayarak 1993 yılında doktorluk görevine başladı. Uzmanlığını Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü'nde tamamlayan Keleş, 1995 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı´nda ve Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı´nda araştırma görevlisi olarak çalıştı. Keleş, 2012 yılında profesörlük unvanını aldı. 2020 yılında Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Keleş, görevinden istifa ederek AK Parti'den milletvekili adayı oldu.
AK PARTİ ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ EJDER AÇIKKAPI
Ejder Açıkkapı, 8 Kasım 1968 yılında Elazığ'da doğdu. Açıkkapı, Fırat Üniversitesi Tarih Bölümü'nden ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra, Fırat Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı'nda yüksel lisansını tamamladı. Açıkkapı, AK Parti Elazığ İl Teşkilatında Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcılığı, AK Parti Elazığ İl Başkanlığı ve Elazığ Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 26´ncı dönemde de AK Parti Elazığ Milletvekili seçilen Açıkkapı, evli ve 5 çocuk babası.
AK PARTİ ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ MAHMUT RIDVAN NAZIRLI
Mahmut Rıdvan Nazırlı, 1983 yılında doğdu. Lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi'nde tamamlayarak, İktisat alanında diplomasını aldı. Daha sonra özel bir şirkette kariyerine başlayan Nazırlı, partisinin il yönetimi ve Genel Merkez Gençlik Kolları Sosyal İşler Başkanlığı görevlerini yaptı.
CHP ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ GÜRSEL EROL
Gürsel Erol, 1963 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. Lise mezunu olan Erol, 1991 yılında Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Gençlik Kolları Genel Başkanlığı, 1992-1995 yılları arasında SHP ve CHP Elazığ İl Başkanlığı görevini yürüttü. 1995 genel seçimlerinde CHP Elazığ 1´inci sıra Milletvekili Adayı olan Erol, 1995-2014 yılları arasında Tunceli Eğitim Kültür Vakfı Genel Başkanlığı ve Alevi Sivil Toplum Örgütlerinde başkanlık görevini üstlendi. 2015 Türkiye genel seçimlerinde CHP'den Tunceli, 2018 seçimlerinde ise Elazığ'dan milletvekili oldu. Erol, evli ve 3 çocuk babası.
MHP ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ SEMİH IŞIKVER
MHP'den milletvekili seçilen Semih Işıkver, aynı zamanda yüksek inşaat mühendisi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-05-15 20:57:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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