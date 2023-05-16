Otomobilin çarptığı kadın öldü

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Rahile Turan (63), hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Kültür Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi´nde meydana geldi. A.T.Y. (29) yönetimindeki 23 ADL 353 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Rahile Turan'a çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Turan, kurtarılamadı.
Rahile Turan´ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, sürücü A.T.Y. gözaltına alındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-05-16 15:04:31
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.