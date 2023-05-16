Seçilemeyen bağımsız milletvekili adayından, seçmene sitem

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seçilemeyen bağımsız milletvekili adayından, seçmene sitem

DHA

Seçilemeyen bağımsız milletvekili adayından, seçmene sitem


Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da bağımsız milletvekili adayı olan Muhammet Hacı Güneş, kesin olmayan resmi sonuçlara göre 1859 oy aldı. Seçim çalışmaları kapsamında daha önce ziyaret ettiği iş yerine gidip, buradakilere sitem eden Güneş, "Siz demediniz mi Elazığ artık sahipsiz değil? Ben sizden bir şey istemedim, neden bana oy vermediniz? Bir kağıt parçasıdır ya" dedi.
Elazığ´da `Ben Hacı, geliyorum´ sloganıyla 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde bağımsız milletvekili adayı olan Salı Baba Mahalle Muhtarı Muhammet Hacı Güneş, kesin olmayan resmi sonuçlara göre 1859 oy aldı. Sonucu öğrendikten sonra daha önce, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği bir iş yerine gitti. Burada dükkanın önünde oturanlara sitem eden Güneş, "Siz demediniz mi Elazığ artık sahipsiz değil? Ben sizden bir şey istemedim bir oydu sadece, neden bana oy vermediniz? Bir kağıt parçasıdır ya" dedi.
Siyaseti bırakmayacağını belirten Muhammet Hacı Güneş, "Halk, `bize cevap verecek, Ankara´da bizi güler yüzle karşılayacak vekil istiyoruz´ dedi. Halkımıza güvendik, aday olduk. Elazığ halkı bize nankörlük etti. Elazığ kaybetti, kendileri bilir. Canları sağ olsun. Bize oy verenleri ödüllendireceğim. İhanet edenler bizi meşgul etmesinler, özel işlerini görmesinler. Ben yine çok çalışacağım, milletvekillerinden fazla çalışacağım. Elazığ bizim kıymetimizi bilmedi. Bu işin peşini bırakmayacağım. Fotoğrafsız pusula çıktı. Oylarımız avantaya gitti. Geçersiz oyların çoğu benimdir. Kenar mahallelerde doğru düzgün oy atılmadı. Adam `ben sana oy vermek istiyorum ama bilmiyorum, gidip mührü birine basıp çıkıyorum´ diyor. Böyle bir sistem var mı? Hakkımız heba oldu. Ankara renkli, güler yüzlü bir vekil kazanacaktı. Yine de Elazığ siyasetini bırakmayacağım. Yazıklar olsun diyorum. Bizimle fotoğraf çeken, bizle yatıp kalkanlar, araçlarının kornalarına basanlar, bu ihanetin Allah hesabını sorar" ifadelerini kullandı.
Güneş, cep telefonuyla kayda alınan bu görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-05-16 17:25:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da jandarma ve polis ekipleri helikopter destekli trafik denetimi yaptı
YEREL HABERLER Elazığ'da jandarma ve polis ekipleri helikopter ...
Otomobilin çarptığı kadın öldü
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı kadın öldü
Keban'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çelenk sunuldu
YEREL HABERLER Keban'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor ...
Keban'da öğrenciler Erasmus Projesi kapsamında Hollanda'ya uğurlandı
YEREL HABERLER Keban'da öğrenciler Erasmus Projesi kapsamında ...
Elazığ'da AK Parti 3, CHP ve MHP birer milletvekili çıkardı
YEREL HABERLER Elazığ'da AK Parti 3, CHP ve MHP birer milletvekili ...
Elazığ'da kalp hastası yaşlı kadın sağlık ekiplerince sandık başına götürüldü
YEREL HABERLER Elazığ'da kalp hastası yaşlı kadın sağlık ekiplerince ...
Elazığ'da barınan depremzedeler oy kullanmak için memleketleri Malatya'ya gitti
YEREL HABERLER Elazığ'da barınan depremzedeler oy kullanmak için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.