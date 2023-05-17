Elazığ´da depremde hasar gören binanın çatısında yangın

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ´da, Kahramanmaraş merkezli depremde hasar gören 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Abdullahpaşa Mahallesi Saray Bosna Caddesi´nde, saat 13.30 sıralarında 6 Şubat´taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar görerek boşaltılan 5 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-05-17 15:47:39
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.