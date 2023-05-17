Elazığ´da yolcu otobüsü alev alev yandı



Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alarak yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, emniyet şeridinde durdurduğu otobüsten yolcuları tahliye ederek olası bir faciayı önledi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde Elazığ-Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Diyarbakır'dan Elazığ istikametine giden Hakan Narçiçeği yönetimindeki yolcu otobüsünün motor kısmından, Kinederiş Rampası mevkisinde dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, otobüsü yolun sağındaki emniyet şeridinde durdurarak yolcuları tahliye etti. Kısa süre sonra yangın yayılırken otobüs alev topuna döndü. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Yolcular başka bir otobüsle nakledilirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-05-17 20:57:54



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