Salep soğanı toplayan 6 kişiye 680 bin lira ceza

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Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye toplamda 680 bin lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan koruma ve kontrol faaliyetlerinde, kaçak salep soğanı toplayarak biyoçeşitliliğe zarar veren 6 kişi yakalandı. Şüphelilere 2872 Sayılı Çevre Kanunu´na muhalefet suçundan, toplamda 680 bin lira para cezası uygulandı. Toplanan salep soğanları ise ekipler tarafından tekrar toprağa ekildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-05-18 19:09:14



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