Elazığ'da firari hükümlü yakalandı

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Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı´nca, çeşitli suçlardan hüküm giyerek aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalarda 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.V.´nin Harput Mahallesi´nde olduğu bilgisine ulaşıldı. Düzenlenen operasyonla A.V. yakalanıp gözaltına alındı. A.V., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-05-20 16:16:49



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