Elazığ'da pompalı tüfekle parkta 2 kişiyi vuran şüpheli yakalandı



Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ´da parkta pompalı tüfekle ateş edip, husumetlisi A.K.(23) ile bankta oturan A.Ş.G.´yi (35) yaralayan E.A. (19), polis tarafından yakalandı. Yaralı A.Ş.G. tedavisinin ardından taburcu edilirken, A.K.´nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, dün öğleden sonra Yeni Mahalle'deki Vali Enes Yeter Parkı'nda meydana geldi. Pompalı tüfekle parka gelen E.A., husumetlisi A.K.'ye ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği A.K. ile yakınındaki bir bankta oturan A.Ş.G. yaralandı. Tüfeğini olay yerinde bırakan şüpheli kaçarken, yaralanan A.K. ile A.Ş.G. ihbarla olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü. A.Ş.G. tedavisinin ardından taburcu edilirken, A.K.´nin ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de, E.A.´nın saklandığı yeri tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan E.A.´nın emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-05-22 13:50:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.