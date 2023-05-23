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Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük hayatı olumsuz etkiledi, bazı cadde ve sokakları su bastı.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı. Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekipleri de yollarda biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı. Görüntü Dökümü

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-Araçlardan detay

-Su birikintilerinden detay

-Genel detayDHA-Gündem Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-05-23 00:29:45



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