Elazığ'da dolu, kayısı ağaçlarına zarar verdi

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Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´ın Baskil ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle, kayısı bahçeleri zarar gördü.

Meteoroloji 13´üncü Bölge Müdürlüğü´nün sağanak uyarısı yaptığı kentte, Baskil ilçesi Yukarıkuluşağı Temurhalil mezrasında dolu etkili oldu. Yağış nedeniyle, hasat dönemi yaklaşan bazı kayısı bahçeleri zarar gördü. Yağışın, Elazığ ve çevrelerinde yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-05-25 19:11:49



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