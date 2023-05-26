Elazığ'da salep soğanı toplayan kişiye 110 bin lira ceza

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, kaçak salep soğanı toplayan kişiye 110 bin lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arıcak ilçesinde bir kişinin arazide salep soğanı topladığı bilgisine ulaştı. Bölgeye giden ekipler, Diyarbakır'dan geldiği belirlenen S.S.'yi salep soğanı toplarken suçüstü yakaladı. Şüpheliye biyolojik çeşitliği tahrip ettiği gerekçesiyle 110 bin lira ceza uygulanırken, ele geçirilen 5 kilo 665 gram salep soğanı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-05-26 15:26:48
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