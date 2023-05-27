Elazığ´da 10 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.B., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince, çeşitli suçlardan hüküm giyerek aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında, 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B.´nin Güneykent Mahallesi´nde olduğu bilgisine ulaşıldı. Operasyonla gözaltına alınan M.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-05-27 12:45:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.