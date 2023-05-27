Elazığ´da 10 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.B., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince, çeşitli suçlardan hüküm giyerek aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında, 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B.´nin Güneykent Mahallesi´nde olduğu bilgisine ulaşıldı. Operasyonla gözaltına alınan M.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-05-27 12:45:29
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