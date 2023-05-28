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Doğu ve Güneydoğu'da seçmen Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başında (5)

DHA

Doğu ve Güneydoğu'da seçmen Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başında (5)


BELEDİYE BAŞKANI OY KULLANMAYA TOGG İLE GELDİ
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğluları, Cumhurbaşkanı Seçimi 2´nci oylaması için oy kullanacağı Vali Lütfullah Bilgin İlkokulu´na makam aracı olarak belediyeye alınan Türkiye´nin yerli ve milli otomobili Togg´un TX10 modeli ile geldi. 1326 nolu sandıkta oyunu kullanan Şerifoğulları, "Eşim ve çocuklarımla birlikte oy kullanmaya geldik. Ülkemizde bugün yaklaşık 60 milyon insanımız tercihlerini kullanacaklar. Demokrasi bayramı içerisinde hiçbir sıkıntı olmadan insanlarımız, tercihlerini kullandılar. İnşallah, bugün de yine demokrasi şöleni içerisinde hiçbir sorun ve sıkıntı olmadan insanlarımız, Türkiye Cumhuriyeti´nin 13´üncü cumhurbaşkanını seçecekler. Seçimlerin başta ilimiz olmak üzere ülkemize, tüm dünyaya hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Resmi olarak ilk kurumlar içerisinde Togg´u alan kurum Elazığ Belediyesi oldu. Bizler bundan sonraki süreçte makam aracı olarak Togg´umuzu kullanacağız. Togg´umuzu ilimizde ilk kullanan belediye başkanı olmaktan dolayı gururluyuz, onurluyuz" diye konuştu.
Oy kullanmaya gelenler Togg ile hatıra fotoğrafı çekti. (DHA)
Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-05-28 14:51:27

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