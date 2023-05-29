Elazığ´da sağanak etkili oldu

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Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da öğle saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi, bazı cadde ve sokakları su bastı.

Meteoroloji 13.´üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının andından Elazığ´da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Öğle saatlerinde etkisini arttıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı. Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekipleri de yollarda biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-05-29 15:04:59



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