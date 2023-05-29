Elazığ´da sağanak etkili oldu (2)

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BİRÇOK EV VE İŞYERİNİ SU BASTI

Meteoroloji 13´üncü Bölge Müdürlüğü´nün uyarısını yaptığı sağanak yağış, Elazığ´da akşam saatlerinde tekrar etkili oldu. Sağanak yağış nedeniyle Abdullahpaşa Mahallesi´nde bulunan bazı işyerleri ile binaların bodrum katlarındaki daireleri su bastı. Belediye ekipleri, suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. (DHA)Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-05-29 23:44:43



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