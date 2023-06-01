Elazığ'da 15 kaçak göçmen yakalandı

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)-ELAZIĞ'da Van'dan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 15 kaçak göçmen, jandarmanın operasyonu ile yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavaklı köyünde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen jandarma, İran üzerinden gelip, Van'dan Türkiye'ye giriş yapan 4'ü Bangladeş, 4'ü Pakistan, 7'si Afganistan uyruklu 15 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-06-01 12:06:12
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.