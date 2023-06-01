Elazığ'da 15 kaçak göçmen yakalandı

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Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)-ELAZIĞ'da Van'dan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 15 kaçak göçmen, jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavaklı köyünde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen jandarma, İran üzerinden gelip, Van'dan Türkiye'ye giriş yapan 4'ü Bangladeş, 4'ü Pakistan, 7'si Afganistan uyruklu 15 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-06-01 12:06:12



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