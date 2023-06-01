Elazığ'da ele geçirilen 35 kilo uyuşturucuya 4 tutuklama

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)-ELAZIĞ'da durdurulan araçta 35 kilo esrar ele geçirildi; sürücü ile İstanbul'da gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve sevkiyatına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Bingöl yolu uygulama noktasında şüpheli bir aracı durdurdu; 52 parça halinde toplam 35 kilo esrar ele geçirildi. Sürücü B.Ç. (48) gözaltına alındı. İstanbul'daki 3 kişinin de olay ile bağlantısı tespit edilince, belirlenen adreslere operasyon yapıldı. Gözaltına alınan E.S. (42), S.T. (56) ve İ.Ö. (46) Elazığ'a getirildi. Sorgularının ardından 4 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-06-01 13:34:18
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