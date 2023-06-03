Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

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Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, otomobil ile hafif ticari aracın, kavşakta çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece, Güney Çevre Yolu'nda, Tadım Kavşağı'nda meydana geldi. F.K.'nin kullandığı 06 ASL 87 plakalı otomobil, kavşakta, M.S. idaresindeki 06 BDL 456 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü M.S. ile yanındaki yolcu Ö.Ş. yaralandı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-06-03 10:14:56



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