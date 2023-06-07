Direksiyonda kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü öldü

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)ELAZIĞ'da, hafif ticari aracının direksiyonunda kalp krizi geçirip, kaza yapan Mustafa Sonay (45), hayatını kaybetti.

Karakoçan ilçesi merkezinden Sarıcan beldesine doğru giden Mustafa Sonay'ın kontrolünü yitirdiği 34 RP 9015 plakalı hafif ticari araç yol kenarındaki tel örgülere çarptı. İhbarla kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Sonay'ın kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 5 çocuk babası Mustafa Sonay'ın cansız bedeni, otopsi için Elazığ'a gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ / Karakoçan Nursel ŞENGEZER

2023-06-07 12:01:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.