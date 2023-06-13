Görev yaptığı okulda aynı ismi taşıdığı şehit babası adına kütüphane yaptırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Görev yaptığı okulda aynı ismi taşıdığı şehit babası adına kütüphane yaptırdı

DHA

Görev yaptığı okulda aynı ismi taşıdığı şehit babası adına kütüphane yaptırdı


Nursel ŞENGEZER/ ELAZIĞ, (DHA)İZMİR´de Edebiyat Öğretmeni Aziz Özgü, 1989 yılında Siirt´in Pervari ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan ve aynı adı taşıdığı babası Jandarma Er Aziz Özgü adına, görev yaptığı okulda kütüphane yaptırdı.
Elazığ´ın Karakoçan ilçesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Er Aziz Özgü, 10 Haziran 1989´da Siirt´in Pervari ilçesinde PKK´lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Şehit olduğu yılda 4 aylık olan oğluna, babasının ismi verildi. Edebiyat öğretmeni olan Aziz Özgü, görev yaptığı İzmir Buca Atatürk Lisesi´nde, babasının ölüm yıl dönümünde, 2 yıllık çabayla `Şehit jandarma Er Aziz Özgü´ kütüphanesini kurdu. Kütüphanenin açılışı için düzenlenen törene Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
`EN BÜYÜK HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM´
Öğretmen Özgü, açılışta yaptığı konuşmada en büyük hayalini gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Bazı hayatlar, henüz başlarken yarım kalır. Yarım kalmışlığın eksikliğini, hiçbir alem, hiçbir insan dolduramaz. Onurlu bir boşluktur o. Bazen de hiç dolmasın istersin o boşluk. Acı, göğsünün ortasına yuva yapsın istersin. İstersin ki, bütün insanlık bu acıya tanık olsun, işitsin, duysun. Hayatım boyunca en büyük hayalim dediğim şeyi bugün gerçekleştirmiş olmak ve bu acıyı, bu kederi göğsümden söküp biraz da olsa sağaltmış olmaktan dolayı gururlu ve mutluyum. Son iki yıldır bin bir emekle, uğraşla, stresle uğraşıp sonunda başarmış olmam, benim değil bana miras kalan inadın tezahürüdür. O inat ki, 21 yıllık kısa hayatında hiçbir namerde boyun eğmemiş, hiçbir zalimliğe sessiz kalmamış, babamın, o güzel insanın, Şehit Jandarma Er Aziz Özgü´nün inadıdır. Bugün, onun adına açmış olduğumuz kütüphane sonsuza dek ismiyle yaşayacak. O kütüphaneyi ziyaret eden, oradan kitap alıp okuyan her öğrencim ona dua edecek ve onun ruhunu şad edecek. Hayatım boyunca erişebileceğim en büyük gurur bu olacak benim için. Bu mutlu günümde yanımda olan herkese sonsuz minnet duyuyorum. Güzel işlerde yan yana olmak ve güzel olanı büyütmek ne yüce bir duyguymuş. Kütüphanemize emek veren, destek olan herkese çok teşekkür ederim" dedi. (DHA) DHA-Eğitim Türkiye-Elazığ Nursel ŞENGEZER
2023-06-13 20:19:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da çocuk şenliği düzenlendi
YEREL HABERLER Elazığ'da çocuk şenliği düzenlendi
Elazığ'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ...
Elazığ'da sahte para operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da sahte para operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli ...
Elazığ'da bu yıl 700 bin siraz balığı yavrusu ekonomiye kazandırılacak
YEREL HABERLER Elazığ'da bu yıl 700 bin siraz balığı yavrusu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.