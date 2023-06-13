Görev yaptığı okulda aynı ismi taşıdığı şehit babası adına kütüphane yaptırdı



Nursel ŞENGEZER/ ELAZIĞ, (DHA)İZMİR´de Edebiyat Öğretmeni Aziz Özgü, 1989 yılında Siirt´in Pervari ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan ve aynı adı taşıdığı babası Jandarma Er Aziz Özgü adına, görev yaptığı okulda kütüphane yaptırdı.

Elazığ´ın Karakoçan ilçesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Er Aziz Özgü, 10 Haziran 1989´da Siirt´in Pervari ilçesinde PKK´lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Şehit olduğu yılda 4 aylık olan oğluna, babasının ismi verildi. Edebiyat öğretmeni olan Aziz Özgü, görev yaptığı İzmir Buca Atatürk Lisesi´nde, babasının ölüm yıl dönümünde, 2 yıllık çabayla `Şehit jandarma Er Aziz Özgü´ kütüphanesini kurdu. Kütüphanenin açılışı için düzenlenen törene Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

`EN BÜYÜK HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM´

Öğretmen Özgü, açılışta yaptığı konuşmada en büyük hayalini gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Bazı hayatlar, henüz başlarken yarım kalır. Yarım kalmışlığın eksikliğini, hiçbir alem, hiçbir insan dolduramaz. Onurlu bir boşluktur o. Bazen de hiç dolmasın istersin o boşluk. Acı, göğsünün ortasına yuva yapsın istersin. İstersin ki, bütün insanlık bu acıya tanık olsun, işitsin, duysun. Hayatım boyunca en büyük hayalim dediğim şeyi bugün gerçekleştirmiş olmak ve bu acıyı, bu kederi göğsümden söküp biraz da olsa sağaltmış olmaktan dolayı gururlu ve mutluyum. Son iki yıldır bin bir emekle, uğraşla, stresle uğraşıp sonunda başarmış olmam, benim değil bana miras kalan inadın tezahürüdür. O inat ki, 21 yıllık kısa hayatında hiçbir namerde boyun eğmemiş, hiçbir zalimliğe sessiz kalmamış, babamın, o güzel insanın, Şehit Jandarma Er Aziz Özgü´nün inadıdır. Bugün, onun adına açmış olduğumuz kütüphane sonsuza dek ismiyle yaşayacak. O kütüphaneyi ziyaret eden, oradan kitap alıp okuyan her öğrencim ona dua edecek ve onun ruhunu şad edecek. Hayatım boyunca erişebileceğim en büyük gurur bu olacak benim için. Bu mutlu günümde yanımda olan herkese sonsuz minnet duyuyorum. Güzel işlerde yan yana olmak ve güzel olanı büyütmek ne yüce bir duyguymuş. Kütüphanemize emek veren, destek olan herkese çok teşekkür ederim" dedi. (DHA) DHA-Eğitim Türkiye-Elazığ Nursel ŞENGEZER

2023-06-13 20:19:03



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