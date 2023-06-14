Elazığ´da seyir halindeyken otomobil yandı

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Olay, akşam saatlerinde Zafran Mahallesi´nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobilin seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücünün yol kenarına çekip indiği otomobil, bir anda alev topuna döndü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-06-14 00:08:32
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