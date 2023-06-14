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ELAZIĞ´da seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.Olay, akşam saatlerinde Zafran Mahallesi´nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobilin seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücünün yol kenarına çekip indiği otomobil, bir anda alev topuna döndü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)Görüntü Dökümü

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Yanan otomobilden detay

Genel ve detay görüntülerHaber Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)

DHA-Gündem Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-06-14 00:29:51



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