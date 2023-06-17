Elazığ'da 5 aracın karıştığı kazada 3 yaralı

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ELAZIĞ'DA 5 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA 3 YARALI

DHA

ELAZIĞ'DA 5 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA 3 YARALI


ELAZIĞ'da 2 otomobil, 1 kamyon, 1 motosiklet ve 1 elektrikli skuterin karıştığı kazada 1´i ağır 3 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Elazığ merkez Cahit Dalokay Caddesi üzerinde meydana geldi. V.K. (23) yönetimindeki 23 ADS 176 plakalı otomobil, G.Y. (31) yönetimindeki 23 ADC 984 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 23 ADC 984 plakalı otomobil, önce Adem Ölmez (26) yönetimindeki 23 AAG 108 plakalı motosiklete, ardından Ş.C.´nin (49) kullandığı elektrikli skutere çarptı. Daha sonra Adem Ökmen yönetimindeki 34 EE 7734 plakalı kamyona çarparak durdu. Kazada V.K., Adem Ölmez ve Ş.C. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Ş.C.´nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)Görüntü Dökümü
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Kaza yerinden detay
Kazaya karışan araçlardan detay
Araçların çarptığı motosikletlerin kamyonun altında kalması
Polis ekiplerinden detay
Sağlık ekiplerinden detay
Genel ve detayHaber Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ / Merkez Tekin YALÇINKAYA
2023-06-17 00:08:40

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