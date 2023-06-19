Elazığ'da yük treninin çarptığı 2 işçi ağır yaralandı

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Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´ın Palu ilçesinde tünelde çalışırken yük treninin çarptığı 2 işçi, ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Palu ilçesi Aşağı Mahallesi´nde meydana geldi. Elazığ´dan Bingöl´e giden yük treni, tünelde raylarda çalışma yaptığı belirtilen işçiler H.Y. ve Ş.T.´ye çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından işçiler Palu Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı, buradan da Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. İşçilerin hayati tehlikesinin olduğu bildirilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-06-19 14:11:15



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