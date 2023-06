Elazığ´da 12 parmak bağırsağı tıkanıklığı olan 2 bebek, ameliyatla sağlığına kavuştu

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)TIP tarihinde 10 bin doğumda bir görülen, 'Duedonal Atrezi' adı verilen,12 parmak bağırsağında tıkanıklıkla doğan Abdurrahim Aşkın ve Zeynep Yaren bebekler, Elazığ'da yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Erzincan'da yaşayan Ahmet ve Esra Aşkın çiftinin dördüncü bebekleri Abdurrahim bebek, geçen hafta 10 bin doğumda bir görülen, 12 parmak bağırsağında tıkanıklık olan, 'Duedonal Atrezi' adı verilen hastalıkla dünyaya geldi. Kentteki özel bir hastanede tedavisine başlanan Abdurrahim bebek, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Fikret Ersöz ve ekibi tarafından, doğumunun ikinci gününde ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyatla bebek için mideden sonra çıkış yolu oluşturuldu. Sağlık durumu iyi olan bebeğin, 2 haftalık gözetimin ardından taburcu olacağı belirtildi.

Elazığ'da yaşayan Mustafa ve Esra Bayram çiftinin ikinci bebekleri olan Zeynep Yaren ise 2 ay önce aynı hastalıkla dünyaya geldi. Zeynep Yaren bebek de hastanede yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

`2 AY ARAYLA 2 AMELİYAT YAPTIK´

Ameliyatı gerçekleştiren Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Fikret Ersöz, 2 ay arayla iki ameliyatın da başarılı bir şekilde gerçekleştiğini belirterek, "Hastalık, çocuğun 12 parmak bağırsak tıkanıklığı, biz buna Latince Duedonal Atrezi diyoruz. Bu hastalık 10 bin doğumda bir görülüyor. Ama biz iki ay arayla iki tane hastamızı ameliyat ettik. Birisi Elazığ'dan, diğeri Erzincan'dan geldi. Elazığ'dan gelen hastamız 34 haftalık doğmuştu. Erken doğum olduğu için onun bir de prematüre sorunu vardı. O hastamızı birinci gün ameliyat ettik. Bebeğimize mideden sonra bağırsakla başka bir çıkış yolu oluşturduk. Prematüre olduğu için hastanede uzun bir süre tuttuk. Yaklaşık 1,5 ay yattı, taburcu oldu. Şu anda da yanında olduğumuz bebeğimiz de 8 günlük. Bu bebeği biz doğduktan bir gün sonra ameliyat ettik. Erzincan'dan 112 ekiplerince bize bildirildi. Bu bebeklere anne karnında tanı konuyor. 12 parmak bağırsak tıkanıklığı ameliyat edilmezse yaşamla bağdaşmayan bir sonuç doğuyor. Allah'a şükür iki ay arayla iki tane hastamızı ameliyat ettik. Erzincan'dan gelen bebeğimizi 8'inci gününde beslemeye başladık. Dışkısını da yapıyor. Yaklaşık 15 gün sonra taburcu olmasını planlıyoruz. Bu hastalarımızı ameliyat ettikten sonra ailelerin kucağına vermek, onların büyüdüklerini görmek bizim için çok mutluluk verici bir olay. Normal insan gibi yaşayacak bu bebekler. Allah'ın izniyle bu bebeğimizi de ailesine verip sağlıklı bir şekilde taburcu edeceğiz" dedi.

`4,5 AYLIKKEN ANNE KARNINDA TESPİT EDİLDİ´

Abdurrahim bebeğin hastalığının 4,5 aylıkken anne karnında tespit edildiğini ifade eden baba Ahmet Aşkın, "4,5 aylıkken bağırsak tıkanıklığı sıkıntısı anne karnında tespit oldu. Sezaryenle iki hafta öncesinde dünyaya geldi. Fikret hocamızla irtibat kuruldu. Teşekkür ederiz, kabul etti bizi. Hastaneye geldik, doğumdan bir gün sonra ameliyatı gerçekleştirildi. Şu an durumu iyi, operasyon geçireli bir haftayı geçti. Şu an ek gıda ve süt almaya başladı. Biz de mutluyuz, İnşallah daha güzel günleri göreceğiz. Hocamıza, ekibine, burada ilgilenen arkadaşlara, hepsine teşekkür ediyoruz. Ellerine, emeklerine, yüreklerine sağlık" diye konuştu.

Anne Esra Aşkın da, ameliyatın başarılı geçtiğini belirterek, "Erzincan'dan geliyoruz, bu benim dördüncü bebeğim. Hamileliğimin 4,5 ayında bebekteki bağırsak tıkanıklığı anlaşıldı. Erken doğum oldu, buraya sevk ettiler. Allah razı olsun Fikret Beyden. Şu an bebeğim 8 günlük, Allah'a şükür ameliyatı başarılı geçti" dedi.

`UMUTSUZLUĞA HİÇ YER VERMEDİLER´

Ameliyatla sağlığına kavuşan Zeynep Yaren´in babası Mustafa Bayram Yaren, ameliyat öncesinde umutlu olduklarını ifade ederek, "Bizim ikinci çocuğumuz. Başka bir hastanede doğum gerçekleşti. Bağırsakla mide arasında sıkıntı vardı. Hocamızı tavsiye ettiler. İyi olduğunu önceden de biliyorduk, geldik buraya. Hocamız bize çok olumlu konuştu ve ameliyatını gerçekleştirdi. Ameliyat çok başarılıydı. Yaklaşık iki ay hastanede kaldık. Şu anda çocuğumuzun beslenmesi çok iyi" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-06-26 18:52:00



