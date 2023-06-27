Elazığ´da 12,5 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

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Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan O.Ş., jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı´nca, çeşitli suçlardan hüküm giyerek aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalarda 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla bulunan O.Ş.´nin Kovancılar ilçesinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alınan O.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-06-27 14:57:29



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