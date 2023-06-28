Milli Boksör Gizem Özer, Avrupa Oyunları´nda yarı finale yükseldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli Boksör Gizem Özer, Avrupa Oyunları´nda yarı finale yükseldi

DHA

Milli Boksör Gizem Özer, Avrupa Oyunları´nda yarı finale yükseldi


Tekin YALÇINKAYA / ELAZIĞ,(DHA)Elazığ Belediye Spor Kulübü Boksörü Gizem Özer, Polonya'da devam eden 2023 Avrupa Oyunları'nda yarı finale yükseldi.
2023 Avrupa Oyunları, Polonya'nın Krakov kentinde devam ediyor. Milli boksör Gizem Özer, son 16 turunda Litvanyalı rakibi Ana Starovoitova'yı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Gizem Özer, turnuvanın çeyrek finalinde Ukraynalı rakibi Hanna Okhrei ile karşı karşıya geldi. Rakibini mağlup eden Özer hem Avrupa Oyunları'nda yarı finale yükseldi hem de 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı.
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Avrupa Oyunlarında yarı finale yükselen Gizem Özer'i arayarak tebrik etti. Boksör Özer ve Antrenörü Cemil Döndü de başkan Şerifoğulları'na desteklerinden ötürü teşekkür etti. Başkan Şerifoğulları, "Gururumuzsun Gizem. Polonya Krakow kentinde yapılan Avrupa Oyunları'nda 60 kilogramda rakibini 5-0 mağlup ederek yarı finale kalan, 2024 Paris Olimpiyatları vizesi alan Milli Sporcu ve Elazığ Belediyespor Kulübü Sporcumuz Gizem Özer ile antrenörü Cemil Döndü hocamızı tebrik ettik. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.
 DHA-Spor Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-06-28 18:26:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Baskil Kaymakamı Kundakçı ve Belediye Başkanı Akmurat'tan Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Baskil Kaymakamı Kundakçı ve Belediye Başkanı ...
Baskil Kaymakamı Kundakçı, TDV'ye kurban bağışında bulundu
YEREL HABERLER Baskil Kaymakamı Kundakçı, TDV'ye kurban bağışında ...
Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Elazığ'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü ...
Elazığ´da 12,5 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ´da 12,5 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
Elazığ'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis ...
Elazığ´da 12 parmak bağırsağı tıkanıklığı olan 2 bebek, ameliyatla sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Elazığ´da 12 parmak bağırsağı tıkanıklığı olan 2 ...
Elazığ'da kamyonetle otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Elazığ'da kamyonetle otomobil çarpıştı, 4 kişi ...
Hazar Gölü, bayramda tatilcilerin doğudaki tercihi olacak
YEREL HABERLER Hazar Gölü, bayramda tatilcilerin doğudaki tercihi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.