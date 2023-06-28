Milli Boksör Gizem Özer, Avrupa Oyunları´nda yarı finale yükseldi



Tekin YALÇINKAYA / ELAZIĞ,(DHA)Elazığ Belediye Spor Kulübü Boksörü Gizem Özer, Polonya'da devam eden 2023 Avrupa Oyunları'nda yarı finale yükseldi.

2023 Avrupa Oyunları, Polonya'nın Krakov kentinde devam ediyor. Milli boksör Gizem Özer, son 16 turunda Litvanyalı rakibi Ana Starovoitova'yı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Gizem Özer, turnuvanın çeyrek finalinde Ukraynalı rakibi Hanna Okhrei ile karşı karşıya geldi. Rakibini mağlup eden Özer hem Avrupa Oyunları'nda yarı finale yükseldi hem de 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Avrupa Oyunlarında yarı finale yükselen Gizem Özer'i arayarak tebrik etti. Boksör Özer ve Antrenörü Cemil Döndü de başkan Şerifoğulları'na desteklerinden ötürü teşekkür etti. Başkan Şerifoğulları, "Gururumuzsun Gizem. Polonya Krakow kentinde yapılan Avrupa Oyunları'nda 60 kilogramda rakibini 5-0 mağlup ederek yarı finale kalan, 2024 Paris Olimpiyatları vizesi alan Milli Sporcu ve Elazığ Belediyespor Kulübü Sporcumuz Gizem Özer ile antrenörü Cemil Döndü hocamızı tebrik ettik. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.

DHA-Spor Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-06-28 18:26:14



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