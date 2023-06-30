Elazığ'da otomobil direğe çarptı; sürücü öldü, 5 yaralı

Demir yollarında neden taşlar olur?

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Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)-ELAZIĞ'da, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Abdurrahman Sonakalan (70) hayatını kaybetti, yanındaki 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Yurtbaşı beldesi girişinde meydana geldi. Abdurrahman Sonakalan yönetimindeki 12 AU 840 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Otomobildeki 6 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Sonakalan, hayatını kaybetti. Diğerlerinin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-06-30 11:24:33



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