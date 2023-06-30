Elazığ'da otomobil, tarlaya uçtu; 4 yaralı

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Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)-ELAZIĞ-Malatya kara yolunda kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Elazığ-Malatya kara yolu 25'inci kilometresinde meydana geldi. İ.T.'nin (45) kullandığı 01 V 7073 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Taklalar atıp, ters dönen araçtaki 4 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-06-30 14:07:02



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