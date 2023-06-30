Elazığ'da cip ile otomobil çarpıştı; karı koca öldü, 4 yaralı



Nursel ŞENGEZERTekin YALÇINKAYA/ KOVANCILAR (Elazığ), (DHA)ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde, cip ile otomobilin çarpıştığı kazada karıkoca öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Kovancılar ilçesi Çakırkaş mevkisinde meydana geldi. V.A. yönetimindeki 23 KE 070 plakalı cip, karşı yönden gelmekte olan Abdullah Doğan'ın (53) kullandığı 03 ABJ 581 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce, hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücünün eşi A. Doğan'ın (47) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı sürücüler V.A.ve Abdullah Doğan ile her iki araçtaki 3 kişi kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü Abdullah Doğan da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazeler, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Nursel ŞENGEZERTekin YALÇINKAYA

2023-06-30 18:54:47



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