Elazığ´da 3 katlı binanın çatısında yangın

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Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da 3 katlı binanın çatısındaki yangın, yan binaya sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, öğlen saatlerinde merkez Ulukent Mahallesi´nde 3 katlı bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Yangını, görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yan binaya sıçramadan, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananın bulunmadığı ve çıkış nedeni araştırılan yangın anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-07-03 14:03:40



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