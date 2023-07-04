Elazığ'da 1'i yakıt yüklü 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı

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Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, 1'inin bagajında yakıt yüklü bidonlar bulunan 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Elazığ Keban kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. B.K. yönetimindeki 01 BV 925 plakalı, bagajında yakıt yüklü bidonlar bulunan otomobil, ara yoldan çıkan M.E. yönetimindeki 23 LV 805 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yakıt yüklü otomobil takla atıp yol kenarına savruldu. Bidonlardan sızan akaryakıt yola yayılırken, sürücülerle birlikte otomobillerdeki toplam 6 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-07-04 13:06:33



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