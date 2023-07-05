Aydınlatma direğine çarparak hurdaya dönen otomobil sürücüsü hafif yaralandı

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Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü şans eseri kazadan hafif yaralı kurtuldu.

Kaza, akşam saatlerinde Cahit Dalokay Caddesi´nde meydana geldi. Ö.F.T. yönetimindeki 34 UF 8092 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü şans eseri hafif şekilde yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ö.F.T., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-07-05 22:36:12



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