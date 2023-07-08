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        Elazığ'da, çocuğun dükkandaki hırsızlık anı kamerada

        DHA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 14:29
        Elazığ'da, çocuğun dükkandaki hırsızlık anı kamerada

        Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, tatlı satılan dükkana giren çocuk, kasadaki parayı çalıp kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 6 Temmuz'da, İcadiye Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde tatlı satılan dükkanda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen çocuk, gece saatlerinde, kapısını zorlayıp girdiği dükkanda el feneriyle bir süre dolaştı. Çocuk, daha sonra kasadaki paraları cebine koyup dükkandan çıktı. İş yeri sahibi Halis İkiz, sabah dükkana geldiğinde kapının açık olduğunu, kasadaki paranın da yerinde olmadığını gördü. Güvenlik kamerasını inceleyen İkiz, görüntüleri polise teslim edip, şikayette bulundu. Ekipler, çocuğun yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

        2023-07-08 14:28:47

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