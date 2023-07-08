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        Elazığ'da hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

        DHA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 21:38
        Elazığ'da hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

        Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, traktöre arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Hankendi mevkisinde meydana geldi. M.K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, seyir halindeki traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araçtaki sürücü ile S.K., A.K. ve E.K. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

        2023-07-08 21:37:07

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