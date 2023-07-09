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        Elazığ'da boşaltılan 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü

        DHA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 11:25
        Elazığ'da boşaltılan 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü

        Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ'da 6 Şubat depremlerinde hasar alıp, boşaltılan 6 katlı bina kontrollü yıkım sırasında çöktü. O anlar, kameraya yansıdı.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alıp, boşaltılan binaların yıkım çalışmaları sürüyor. Merkeze bağlı Yeni Mahallesi'nde de 6 katlı bina, dün kontrollü yıkım sırasında çöktü. Çökme ile çevredekiler kaçışırken, çevreyi toz bulutu kapladı. O anlar, güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

        2023-07-09 11:24:30

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