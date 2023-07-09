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        Düğün konvoyundakiler, alt geçitte yolu kapatıp halay çekti

        DHA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 12:02
        Düğün konvoyundakiler, alt geçitte yolu kapatıp halay çekti

        Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ´da düğün konvoyu yapan bir grup, durdukları alt geçidi trafiğe kapatıp, diğer sürücülerin tepkilerine aldırış etmeden halay çekti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Elazığ´da dün akşam saatlerinde düğün konvoyu yapan bir grup, İstasyon Caddesi´ndeki alt geçitte durarak, yolu trafiğe kapattı. Konvoydakilerin bazıları araçlardan inerek, müzik eşliğinde halay çekti. Trafiğin kapanmasıyla oluşan kuyruktaki sürücüler hem korna çalarak hem sözlü olarak duruma tepki gösterdi. Bazı sürücüler araçlarından inip konvoydakilerin yanına giderek, yolu açmalarını istedi. Buna rağmen yol açılmayınca gerginlik yaşandı. Konvoydakiler, bir süre sonra araçlarına binip, yollarına devam etti. Trafik normale dönerken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

        2023-07-09 12:01:44

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