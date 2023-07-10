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        Elazığ´da 3 katlı hasarlı binanın çatısında yangın

        DHA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 01:19
        Elazığ´da 3 katlı hasarlı binanın çatısında yangın

        Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da depremlerde hasar alarak boşaltılan 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın, gece saatlerinde Kırklar Mahallesi Elçibey Sokak´ta bulunan 3 katlı binanın çatısında çıktı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alarak boşaltılan binanın çatısında çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

        2023-07-10 01:18:23

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