Saman yüklü traktöre çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)-ELAZIĞ'da saman yüklü traktöre arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Ahmet Hüseyin Çobur (27), hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde Elazığ-Bingöl kara yolu Yazıkonak beldesi girişinde meydana geldi. Ahmet Hüseyin Çobur'un kullandığı otomobil, saman yüklü traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobile sıkışan Çobur, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kurtarılıp, hastaneye kaldırılan Çobur, hayatını kaybetti. Cenaze morga götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-07-10 12:05:53