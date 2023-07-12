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        Elazığ´da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

        DHA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 22:47
        Elazığ´da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

        Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Elazığ Bingöl kara yolu 15´inci kilometresinde meydana geldi. H.B.'nin kullandığı 23 HY 198 plakalı otomobil, M.E. idaresindeki 34 LJ 7353 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücü H.B. ile yanındaki isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

        2023-07-12 22:46:02

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