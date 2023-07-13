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        Elazığ'da yüksekten düşen mobilya ustası öldü

        DHA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 13:53
        Elazığ'da yüksekten düşen mobilya ustası öldü

        Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)-ELAZIĞ'da kaba inşaatı biten villada çalışan mobilya ustası Emrah Baki (38), 3 metre yükseklikten düşerek, hayatını kaybetti.

        Hilalkent Mahallesi'nde kaba inşaatı biten bir villada çalışan mobilya ustası Emrah Baki, sabah saatlerinde dengesini kaybedince 3 metre yükseklikten düştü. Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Baki, kurtarılamadı. Evli ve 4 çocuk babası Baki'nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

        2023-07-13 13:52:07

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