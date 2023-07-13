Otomobilin üzerinde demir korkuluk taşıdı; o anlar kamerada
Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da otomobil üzerinde demir korkuluk taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Cahit Dalokay Caddesi´nde sürücüler, kamyonetle taşınması gereken demir korkulukların, otomobilin üzerine bağlanarak ilerlediğini görünce şaşkınlık yaşadı. Tehlikeli yolculuk tepki çekerken, aynı istikamette ilerleyen diğer sürücüler ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-07-13 18:38:08