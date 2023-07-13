Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Otomobilin üzerinde demir korkuluk taşıdı; o anlar kamerada

        DHA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 18:39
        Otomobilin üzerinde demir korkuluk taşıdı; o anlar kamerada

        Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da otomobil üzerinde demir korkuluk taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Cahit Dalokay Caddesi´nde sürücüler, kamyonetle taşınması gereken demir korkulukların, otomobilin üzerine bağlanarak ilerlediğini görünce şaşkınlık yaşadı. Tehlikeli yolculuk tepki çekerken, aynı istikamette ilerleyen diğer sürücüler ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

        2023-07-13 18:38:08

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Elazığ'da yüksekten düşen mobilya ustası öldü
        Elazığ'da yüksekten düşen mobilya ustası öldü
        Elazığ´da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
        Elazığ´da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
        Bakımevinde hayvanlara kötü muamale davasında sanıklara beraat
        Bakımevinde hayvanlara kötü muamale davasında sanıklara beraat
        Alt geçidi kapatıp halay çeken düğün konvoyundaki sürücülere ceza
        Alt geçidi kapatıp halay çeken düğün konvoyundaki sürücülere ceza
        Saman yüklü traktöre çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Saman yüklü traktöre çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Elazığ´da 3 katlı hasarlı binanın çatısında yangın
        Elazığ´da 3 katlı hasarlı binanın çatısında yangın