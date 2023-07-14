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        Kayan toprağın altında kalan inşaat işçisi kurtarıldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 17:32
        Kayan toprağın altında kalan inşaat işçisi kurtarıldı

        Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)-ELAZIĞ'da, bir binanın ön cephesinde çalışırken iskele ile birlikte kayan toprağın altında kalan inşaat işçisi R.A. yaralı olarak kurtarıldı.

        Fevzi Çakmak Mahallesi Özen Sokak'taki 5 katlı binanın ön cephesinde yalıtım yapan R.A., toprak kayınca iskele ile birlikte düştü. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan R.A., ekiplerce çıkartılıp, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. R.A.'nın durumunun iyi olduğu belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

        2023-07-14 17:31:44

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