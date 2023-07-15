Park halindeki kamyonetten hırsızlık kamerada

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ´da 2 hırsız, park halindeki kamyonetten 2 bin lira değerinde radyo, cep telefonu, tablet ve hırdavat aletlerini çaldı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Temmuz´da sabah saatlerinde Sanayi Mahallesi´nde meydana geldi. Bir işyerinin önünde park halindeki kamyonete yaklaşan iki hırsızdan biri gözcülük yaptı, diğeri de kapı kilidini kırarak içindeki 2 bin lira değerindeki radyo, cep telefonu, tablet ve bazı hırdavat malzemesini çaldı. Hırsızlık anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Kamyonet sahibinin durumu fark etmesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-07-15 19:49:20