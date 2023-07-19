Elazığ'da yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 34 yaralı (2)
'BİR ANLIK DALGINLIK SONUCU ÇARPTIM'
Elazığ'da B.D. idaresindeki yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarptığı kazada ölen kişinin otobüsün ikinci şoförü Şerefettin Göktaş olduğu belirtildi. Hastaneye kaldırılan 34 yaralının sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi. İfadesi alınan otobüs şoförü B.D., "Bir anlık dalgınlık sonucu TIR'a çarptım" dedi. Soruşturma sürüyor. (DHA)
Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-07-19 14:28:41