Suya düşen dağ keçisini işçiler kurtardı
Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da Fırat Nehri´ndeki alabalık üretim tesisinin kafes halatına takılarak suya düşen dağ keçisi, tesiste görevli işçiler tarafından kurtarıldı.
Keban ilçesinde dağ keçisi, Fırat Nehri üzerinde faaliyet gösteren bir alabalık yetiştirme tesisinin kafes halatlarına takılarak suya düştü. Tesiste görevli işçilerin müdahalesiyle dağ keçisi, halatlardan kurtarılarak sudan çıkarıldı. Dağ keçisi doğaya salınırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-07-19 19:15:30