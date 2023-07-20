Bakan Tekin, Elazığ'da (2)

'DEPREMDEN ÖNCEKİ DERSLİK SAYISINA EN KISA ZAMANDA ULAŞACAĞIZ'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerde, depremden önceki derslik sayısına ulaşmayı planladıklarını ifade ederek, "2023-2024 eğitim-öğretim yılı başlamadan önce illerimizin eğitime hazır olup olmadıklarına, eksikliklerin olup olmadığına dair yerinde görmek üzere illerimizi geziyoruz. Gittiğimiz illerde de içinde bulunduğumuz durumu, varsa problemler ve problemlere ilişkin çözüm önerilerini paydaşlarımızla, siyasetçilerimizle, belediye başkanlarımızla ve valiliğimizle paylaşıp, ödevlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Eğitim-öğretim yılının sağlıklı ve başarılı bir şekilde başlayıp, devam etmesini temin etmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda da önceliğimizi 6 Şubat depremini yaşayan illerimize vermiştik. Bu kapsamda bugün Elazığ'da da bir değerlendirme toplantısı yaptık. Onun öncesinde de genel anlamda deprem bölgesi ile aldığımız tedbirlerle ilgili birkaç şey söylemek istiyoruz. Deprem bölgesinde önce fiziki ve maddi yatırım anlamında ihtiyaç duyulan eksiklikleri giderme çabasındayız. Bölgede depremde yıkılan ağır hasar gören, yıkılması gereken eğitim-öğretim yapılarının analizini yaptık. Yatırım planlamamızı yaptık. Şöyle bir tabloyla, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatı yönünde ilerliyoruz. 6 Şubat depreminden önceki derslik sayısına en kısa zamanda ulaşacağız. Biz de bakanlık olarak projeksiyonumuzu bu eğitim-öğretim yılına yetişmesi gereken derslikler, bahar yarıyılına yetişmesi gereken derslikler ve bir sonraki eğitim-öğretim yılına yetişmesi gereken derslikler şeklinde bir planlama yaptık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın desteğiyle o süreci yürütüyoruz" dedi.

'ÖĞRETMENLERİMİZE YARDIMCI OLDUK'

Deprem bölgelerinde kalmak veya yer değiştirmek isteyen öğretmenlere yardımcı olduklarını ve öğretmenlerin barınma ihtiyacının karşılandığını belirten Tekin, "İkinci kısım, öğretmenlerimizle ilgili yürüttüğümüz çalışmalar. Yer değiştirmek, bölgeden ayrılmak isteyen öğretmenlerimize yardımcı olduk. Onların yer değiştirme taleplerinde küçük bir ayrıcalık tanıdık. Bölgede çalışmaya devam etmek isteyen öğretmen arkadaşlarımıza bu fedakarlıkları sebebiyle hizmet puanlarıyla ilgili ayrıcalık yapmış olduk. En önemli çalışmayı, İçişleri Bakanı'mızın desteğiyle, bu 11 ilde konaklama ihtiyacı, barınma ihtiyacı yaşayabilecek mesai arkadaşlarımız, öğretmen arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için, bize konteynerler organize etti. Biz de tek tek öğretmen arkadaşlarımızla konuştuk. Bütün arkadaşlarımızın barınma problemlerini çözmüş olacağız. Bu vesileyle Ali Yerlikaya bakanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Üçüncüsü de öğrencilerle ilgili aldığımız tedbirlerdir. Öğrencilerimizin akademik eksikliklerini giderecek tedbirler aldık. Onları eksikliklerini, deprem süresinde yaşadıkları boşlukları gidermek üzere yaz kursları ve DYK dediğimiz Destek ve Yetiştirme Kursları bağlamında, arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Tekrar depremi yaşayan öğrenci, öğretmen, aile, veli, bütün milletimize bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Kayıplarımız için de Allah´tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun" diye konuştu.

'ELAZIĞ'DA 3 MİLYAR LİRALIK 67 PROJE DEVAM EDİYOR'

Kentte 3 milyar lira tutarında 67 projenin devam ettiğini ifade eden Tekin, "Elazığ'da da genel anlamda durum değerlendirmesi yaptık. Eksikliklerimiz, yapılması gerekenlerle ilgili il ve ilçe milli eğitim müdürlerimiz bize mevcut durumu ve taleplerini ilettiler. Biz de onu inşallah ödevlerimizi alıp, üstümüze düşeni yapmaya çaba sarf edeceğiz. Şu anda Elazığ'da bir kısmı Elazığ depreminde yıkılan dersliklerin yerine inşa edilmek üzere planlanan 67 tane devam eden projemiz var. Bunların proje bedeli yaklaşık 3 milyar lira civarındadır. Bir kısmını hızlı yapabilmek ve deprem bölgesi koşullarına uygun hareket edebilmek adına, 19 okulu çelik yapı yapmak üzere planladık. Bunlar da arazinin konumuna göre ya tek kat ya da zemin artı 1 kat şeklinde planlıyoruz. İnşallah bu okullardaki yaklaşık derslik sayısı 863'tür. Vali Bey, tamamlanma oranları yüzde 75-80 olanların 11 Eylül tarihine kadar eğitim-öğretim verebilecek hale geleceğini söyledi. Ama bunların bir çoğunluğu bahar yarıyılı veya önümüzdeki yıl tamamlanmış olacak. Tekrar deprem nedeniyle etkilenen tüm milletimize geçmiş olsun diyorum. Elazığ siyasetini, mülki idare yetkililerini eğitime verdikleri desteklerden dolayı kutluyorum, teşekkür ediyorum. Hep söylüyorum; eğitim, Milli Eğitim Bakanı'nı tek başına yapacağı bir iş değil. Bu toplumsal bir seferberliktir. Bu seferberliğin içinde siyasetçi de olacak. Yerel yönetimlerde bulunan arkadaşlarımız da mülki idarelerde olan arkadaşlarımız da aileler de veliler de olacak. Hep beraber, bu yükü omuzlamamız gerekiyor. Eğer bunu yapmazsak, bunun altından kalkmamız zor olacak" dedi. (DHA)

Selim KAYA/ELAZIĞ,(DHA)DHA-Politika Türkiye-Elazığ Selim KAYA

2023-07-20 15:15:28