Bakan Tekin, Elazığ'da (3)

AK PARTİ VE MHP İL TEŞKİLATLARINI ZİYARET ETTİ, ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, valilik ziyaretinin ardından AK Parti ve MHP İl teşkilatlarını ziyaret etti. Ziyarette AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Bakan Tekin'e yöreye özgü kilim hediye etti. Bakan Tekin, daha sonra beraberinde Vali Dr. Ömer Toraman, milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile birlikte, Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi'ndeki yaz kursunda eğitim öğren öğrencileri ziyaret etti. Burada bir süre öğrencilerle sohbet eden Bakan Tekin, okulu gezdikten sonra kentten ayrıldı. (DHA)Selim KAYA/ ELAZIĞ, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Elazığ Selim KAYA

2023-07-20 18:41:19