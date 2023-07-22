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        Elazığ´da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 09:52
        Elazığ´da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

        Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Güneykent Mahallesi, Güney çevre yolunda meydana geldi. S.Ç'nin kullandığı 44 ADR 149 plakalı otomobil ile H. E. yönetimindeki 23 EK 763 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerdeki 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

        2023-07-22 09:51:46

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